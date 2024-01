Claudio Baglioni annuncia il ritiro dalle scene nel 2026

Approfondimenti

Sabato 20 gennaio Claudio Baglioni ha annunciato il suo prossimo ritiro dalle scene in una conferenza stampa a Milano. Il cantautore, impegnato con il tour A Tutto Cuore, ha deciso di fermarsi dopo 60 anni di vita nella musica e dopo essersi concesso una lunga serie di concerti d'addio per quello che ha chiamato "il mio giro d'onore"

Claudio Baglioni è tra i più apprezzati cantautori italiani. Conosciuto anche all’estero, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi . La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. Con oltre 2mila concerti all’attivo, detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo show in uno stadio: 88.756 in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all’Olimpico di Roma

Claudio Baglioni da cantante melodico ha seguito un percorso musicale in continua evoluzione. Si è fatto conoscere oltre i confini nazionali, soprattutto in Spagna, e del suo brano più rappresentativo, Questo piccolo grande amore, esiste una versione anche in portoghese e in inglese