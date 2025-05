Guns N' Roses, il video esilarante con le cadute di Axl Rose sul palco

Il cantante della band statunitense inciampa nella storia: il gruppo ha pubblicato nelle scorse ore una clip ironica che riunisce i suoi capitomboli più memorabili. In una mossa sorprendente che mescola autoironia e strategia promozionale, le cadute spettacolari avvenute durante le esibizioni dal vivo dei Guns stanno facendo il giro del web. Il filmato, intitolato provocatoriamente “Guns N' Roses Greatest Hits”, è accompagnato dalle note di “Welcome To The Jungle” ed è diventato in poche ore un fenomeno virale

In una mossa sorprendente che mescola autoironia e strategia promozionale, le cadute spettacolari avvenute durante le esibizioni dal vivo dei Guns stanno facendo il giro del web. Il filmato, intitolato provocatoriamente “Guns N' Roses Greatest Hits”, è accompagnato dalle note del celebre pezzo del gruppo statunitense Welcome To The Jungle ed è diventato in poche ore un fenomeno virale (potete guardare il video nel post che trovate in fondo a questo articolo).



Si tratta di un minuto di rock e capitomboli: il video, caricato sull’account Instagram ufficiale del gruppo, dura appena 59 secondi ma offre un concentrato di momenti esilaranti. In 14 frammenti distinti, si vede il frontman cadere in vari modi: si accascia sulla schiena, inciampa e atterra a faccia in giù, fino a finire oltre il bordo del palco. L’episodio più recente è accaduto durante il concerto a Mumbai, in India, lo scorso 17 maggio, quando Axl è inciampato salendo le scale mentre la band suonava Sweet Child O' Mine.

Nonostante la reputazione di Axl Rose come artista schivo e poco incline a mettersi in ridicolo, questa compilation dimostra un lato più leggero e divertito del cantante. La pubblicazione del video sembra infatti legata alla promozione dell’attuale tournée mondiale, denominata “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Potete guardare il video con le cadute di Axl Rose sul palco nella clip che trovate in fondo a questo articolo, pubblicata nelle scorse ore dagli stessi Guns N' Roses sul loro profilo ufficiale di Instagram.