Pink Floyd, Guns N' Roses e le band che ispirano più di tutte i tattoo

All’ottavo posto troviamo i Twenty One Pilots, duo dell’Ohio che registra una media di 7.775 ricerche mensili per tatuaggi legati alla loro musica. I Twenty One Pilots sono un gruppo musicale statunitense nato a Columbus, Ohio, nel 2009. Dal 2011 la band è composta dal cantante e polistrumentista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Hanno raggiunto la fama internazionale con il singolo Holding on to You e l'album Vessel del 2013, caratterizzati da uno stile musicale che mescola hip hop, elettronica, pop e punk





