The Clancy World Tour porterà la band in giro per il mondo tra il 2024 e il 2025. In Italia, Tyler Joseph e Josh Dun sono attesi il 17 aprile 2025 a Bologna e il 28 aprile 2025 a Milano

Tempo di novità, per i fan dei Twenty One Pilots. Il duo ha annunciato un tour mondiale, il Clancy World Tour, che li terrà impegnati per tutto il 2024 e il 2025. Non solo: la band ha anche pubblicato Next Semester, il secondo singolo che anticipa l'album Clancy. Per vedere Tyler Joseph e Josh Dun in Italia, tuttavia, bisogna aspettare ancora un po':

Il tour dei Twenty One PIlots (e le tappe italiane)

L'inno punk rock Next Semester segue Overcompensate, il brano uscito lo scorso febbraio. Il singolo precedente, The Outside, risaliva al 2021 ed era tratto dal disco Scaled And Icy (anagramma di "Clancy is dead"). Nota per successi quali Heathen e Stressed Out, quest'ultimo parte della colonna sonora di Suicide Squad, la band si appresta dunque a tornare. Il 17 maggio uscirà il nuovo album. Mentre nel 2025, a tre anni di distanza dal loro show al Lucca Summer Festival, il duo tornerà dal vivo in Italia. Il Clancy World Tour, che conta ben 59 date, fa infatti tappa all’Unipol Arena di Bologna il 14 aprile e il 28 dello stesso mese al Forum di Assago di Milano. La prevendita, riservata agli iscritti a My Live Nation, parte dalle 10 di giovedì 4 aprile 2024. La vendita vera e propria è fissata invece per le 10 di venerdì 5.