Beyoncé, svelata tracklist dell'album Cowboy Carter, c'è anche Jolene

Beyoncé ha svelato la tracklist del nuovo album country Act II: Cowboy Carter , che uscirà il 29 marzo. La cantante ha pubblicato su Instagram una locandina con i titoli dei brani, risaltati sullo sfondo nero da riquadri bianchi, rossi e blu che ricordano la bandiera americana. Tra le canzoni compaiono anche il pilastro della musica country Jolene , che era stato preannunciato come possibile traccia dell’album dalla storica interprete Dolly Parton , e il brano The Linda Martell Show, una citazione della cantante Linda Martell, la prima artista nera country e la prima a suonare nel programma radiofonico di musica country Grand Ole Opry. Le illustrazioni contengono inoltre le scritte “Dolly P” e “Smoke Hour Willie Nelson”, che potrebbero alludere alle collaborazioni con i cantautori country Dolly Parton e Willie Nelson, anche se non è ancora certo che i due appariranno effettivamente nell’album. I titoli delle tracce sono Ameriican Requiem, Blackbiird, 16 Carriages, Protector, My Rose, Texas Hold 'Em, Bodyguard, Jolene, Daughter, Spaghettii, Alliigator Tears, Smoke Hour II, Just for Fun, II Most Wanted, Levii’s Jeans, Flamenco, The Linda Martell Show, Ya Ya, Oh Louisiana, Desert Eagle, Riiverdance, Tyrant, II Hands II Heaven, Sweet Honey Buckin’ e Amen.

LA RIVINCITA COUNTRY

L'album Cowboy Carter rappresenta il secondo atto del disco Renaissance, uscito nel 2022. Beyoncé aveva infatti concepito un progetto strutturato in tre parti, e ha finora compiuto un viaggio dalla musica dance alle sonorità country. Lo scorso febbraio, durante il Super Bowl, la cantante aveva anticipato il nuovo album con i due singoli a sorpresa Texas Hold ‘Em e 16 Carriages. Beyoncé ha ottenuto un enorme successo soprattutto grazie al primo, il suo nono brano solista in vetta alla Billboard Hot 100 e il suo primo numero uno nella Hot Country Songs, risultato che l'ha resa la prima donna nera in cima alla classifica dedicata al genere. “Questo album è nato da un’esperienza che ho vissuto anni fa, in cui non mi sono sentita la benvenuta...ed era molto chiaro che non lo ero”, ha scritto la scorsa settimana la cantante sui social, dove ha spiegato le origini dell’album in lavorazione per cinque anni. Nel 2016 l'artista si era infatti esibita nel brano Daddy Lessons ai Country Music Association Awards insieme al gruppo Dixie Chicks, ma la performance aveva sollevato l'indignazione della comunità country. “A causa di quell’esperienza, ho fatto un’immersione più profonda nella storia della musica country e ho studiato il nostro ricco archivio musicale. È una bella sensazione vedere come la musica possa unire così tante persone in tutto il mondo”, ha concluso Beyoncé.