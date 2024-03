Beyoncé ha rivelato la copertina e l'origine dell'album Cowboy Carter

“Questo non è un album country. Questo è un album di Beyoncé”. A dieci giorni dall’uscita di Act II: Cowboy Carter, atteso il 29 marzo, la popstar statunitense ha svelato la copertina e le origini del nuovo album. In un post pubblicato su Instagram, Beyoncé innalza la bandiera a stelle e strisce americana mentre siede su un cavallo bianco, i capelli biondi sciolti al vento, un cappello da cowboy calato sulla testa, una tuta bianca, rossa e blu e gli stivali texani. “Questo album è nato da un’esperienza che ho vissuto anni fa, in cui non mi sono sentita la benvenuta...ed era molto chiaro che non lo ero”, ha scritto la regina del pop sulla nascita del disco, in lavorazione per cinque anni. L’artista allude probabilmente alla performance nel brano Daddy Lessons ai Country Music Association Awards del 2016 insieme al gruppo Dixie Chicks. “Ma, a causa di quell’esperienza, ho fatto un’immersione più profonda nella storia della musica country e ho studiato il nostro ricco archivio musicale. È una bella sensazione vedere come la musica possa unire così tante persone in tutto il mondo”. Lo scorso febbraio Beyoncé aveva anticipato l’album con i due singoli Texas Hold ‘Em e 16 Carriages. Nonostante alcune critiche (una stazione radiofonica country aveva persino rifiutato di trasmettere il brano), la popstar ha ottenuto un enorme successo proprio grazie al primo: è diventata la prima donna nera in vetta alla classifica Billbord Hot Country. “Mi sento onorata di essere la prima donna nera con un singolo numero uno nella classifica Hot Country Songs. Non sarebbe successo senza il sostegno di ognuno di voi. La mia speranza è che tra qualche anno, la menzione del colore della pelle di un artista in relazione ai generi musicali sia irrilevante”.