Tocca a Irina Shayk aprire, come già accaduto nella prima serata del Festival di Cannes 2025, dare il via alla sfilata di celebrità sul red carpet che precede la proiezione di Dossier 137, il film poliziesco di Domink Moll in Concorso. La supermodella non tradisce il nero, già scelto per le precedenti due uscite, ma sfodera un look dallo spirito gothic chic che le si addice moltissimo. Voto: 8.5

