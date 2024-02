Beyoncè 1° donna nera al n.1 nella classifica Billboard Hot Country

Musica

È partito ieri, mercoledì 10 maggio 2023, il tour mondiale della popstar americana. Lo show della prima tappa si è svolto a Stoccolma. L'artista è partita dall'Europa e poi si sposterà negli Stati Uniti. Per adesso l'Italia non è nella lista delle tappe del suo Renaissance World Tour, anche se i fan della cantante sperano che la propria beniamina le aggiunga presto. Ecco le immagini del concerto tenutosi ieri sera, tra paillettes e spettatori in delirio