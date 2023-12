Beyoncé, il nuovo singolo è My House

La casa del testo è il simbolo dei sogni di ieri, oggi diventati realtà. Perché nessuno può ostacolare il successo di una persona, impedendole di realizzare i suoi desideri. Nei quattro minuti e mezzo di My House, Beyoncé fonde insieme femminismo, ambientalismo, voglia di rivoluzione e attidudini trapper . Del resto, si tratta del primo inedito dopo l'uscita di Renaissance e le polemiche che ha portato con sè: le critiche per la presentazione negli Emirati Arabi Uniti, l'accusa di campionamento non autorizzato da parte di Kelis, la protesta delle associazioni di disabili che l'hanno costretta a cambiare il testo di Heated . È come se, di cose da dire, Beyoncé ne avesse troppe. Così, ha cercato di concentrarle in un brano prodotto da lei stessa e da The-Dream (il nome dietro il successo di Umbrella di Rihanna), uscito il giorno stesso dell'approdo al cinema del suo film-evento.

In concomitanza con l'uscita del suo film-concerto , Renaissance: A Film by Beyoncé ( FOTO ), Beyoncé ha pubblicato anche la sua nuova canzone, My House. Un inno in cui la cantante intima gli haters di andarsene da casa sua, e celebra l'importanza dell'amor proprio e del senso di comunità .

Polemiche (anche) alla premiere di Renaissance

Le polemiche, peraltro, non sono terminate con l'album. Anche la prima di Renaissance ha scatenato un piccolo polverone, soprattutto sui social. L'accusa? Beyoncé sarebbe apparsa troppo "bianca". Per la verità, la popstar non è nuova a questa accusa. Già nel 2008 finì nel mirino per via della campagna di L'Oréal, in cui appariva bionda e con la pelle bianca. Ora, però, a difenderla è intervenuta la madre, Tina Knowles, che ha definito "idioti e razzisti" gli haters della figlia. "Decidete voi che lei sta cercando di diventare una donna bianca, e per questo si sta sbiancando la pelle?", ha esordito. "Ma davvero? Aveva i capelli platino per fare pendant con il vestito...". La donna ha poi spiegato come il tema della serata fosse per l'appunto l'argento, e che tutti gli ospiti erano stati invitati a indossare abiti di quel colore.