Beyoncé, il nuovo trailer del film Renaissance

Taylor Swift, è partito il tour "Eras": look, coreografie e sorprese

Dopo 5 anni di assenza dai live, la popstar torna sul palco con uno spettacolo di oltre 3 ore che racconta le diverse fasi della sua carriera. Il tour ha preso il via il 17 marzo da Glendale, Arizona, che, per l'occasione, ha cambiato il suo nome in Swift City. La data finale è fissata per il 5 agosto, a Los Angeles. Ecco tutti i dettagli

È iniziato solo da due giorni, ma si preannuncia già come un grandissimo successo, il nuovo tour di Taylor Swift: The Eras. Il lancio è avvenuto a Glendale, in Arizona, che, per l’occasione, è diventata Swift City: un omaggio che la cittadina di 250.000 abitanti ha deciso di fare all'artista statunitense durante la sua permanenza

Il tour, che segna il ritorno ai live per Swift dopo 5 anni, ha registrato un boom assoluto di vendita di biglietti. La prima data è stata quella del 17 marzo, a Glendale appunto, poi la cantante proseguirà in giro per tutti gli Usa, fino al 5 agosto, quando il tour si concluderà a Los Angeles (saranno 5 gli spettacoli nella città californiana)