9/10 ©Getty

Per celebrare il The Eras Tour la popstar ha pubblicato anche quattro canzoni inedite. Le nuove tracce includono Eyes Open (Taylor's Version), Safe & Sound (Ft. Joy Williams e John Paul White) (Taylor's Version), If This Was a Movie (Taylor's Version)" e All of the Girls You Loved Before. (Nella foto Swift al piano in un momento del concerto del 18 marzo)