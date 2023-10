Beyoncé, in arrivo il film sul Renaissance World Tour

Il 10 maggio 2023 l’iconica artista ha dato il via alla tournée toccando in seguito numerose nazioni: dalla Svezia agli Stati Uniti d’America passando per la Germania e il Belgio. Il Renaissance World Tour si è rivelato un grande successo divenendo la tournée con il maggior incasso di sempre per un’artista femminile, record precedentemente detenuto da Madonna con lo Sticky & Sweet Tour.

Nel corso degli anni Beyoncé si è affermata come una delle grandi protagoniste del firmamento musicale conquistando le classifiche e decine di riconoscimenti prestigiosi. Tra i suoi brani più celebri spiccano Irreplaceable, If I Were a Boy, Halo, Sweet Dreams, Love on Top e Break My Soul.