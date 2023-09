Come mostrato da alcuni video pubblicati su X, Harry e Meghan hanno ballato e cantato al concerto dell’artista statunitense, attualmente impegnata con le ultime date della tournée mondiale

Il principe Harry e Meghan Markle scatenati al concerto di Beyoncé. Venerdì 1° settembre la coppia si è regalata una serata all’insegna della grande musica prendendo parte alla prima delle tre date del Renaissance World Tour in programma a Inglewood, California.

beyoncé, harry e meghan al concerto Harry e Meghan non hanno mai nascosto la loro ammirazione per Beyoncé. Il 1° settembre la coppia è stata avvistata ballare, cantare e divertirsi a una delle tappe della tournée dell’artista statunitense (FOTO). Come rilanciato dai video pubblicati su X, i coniugi hanno preso parte al concerto sfoggiando outfit di colore grigio, come suggerito dalla cantante ai suoi fan per celebrare il periodo della Vergine. approfondimento Beyoncé omaggia O'Shae Sibley, il fan ucciso a New York

Un primo filmato mostra Meghan ballare insieme a sua madre Doria Ragland, mentre il secondo la vede abbracciata ad Harry sulle note di Love On Top, brano premiato come Best Traditional R&B Performance alla 55esima edizione dei Grammy Awards. approfondimento Beyoncé e Jay Z, vacanza romantica sul Lago di Como

In questi mesi Beyoncé sta portando il Renaissance World Tour in giro per il mondo: da Stoccolma, che ha ospitato le prime due date, a Kansas City, passando per Cardiff, Barcellona, Amsterdam e Toronto. La tournée è stata lanciata a supporto dell’album Renaissance, uscito nel 2022 e trainato dal primo singolo Break My Soul, vincitore dei premi International Song of the Year ai Brit Awards e Best Dance/Electronic Recording ai Grammy Awards. approfondimento Beyoncé e Jay-Z, in vendita oggetti della loro casa di Los Angeles