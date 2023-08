Beyoncé omaggia O'Shae Sibley, il fan ucciso a New York

Beyoncé ha voluto ricordare O'Shae Sibley , il ballerino e coreografo tragicamente ucciso in quello che sembrerebbe essere un delitto guidato da matrice omofoba. Attualmente sono in corso le indagini della polizia.

Sempre secondo quanto riportato, una persona del gruppo avrebbe estratto un coltello ferendo a morte O'Shae Sibley dopo che quest’ultimo avrebbe cercato di difendere i suoi amici spiegando come non stessero facendo nulla di male. Entertainment Weekly ha riportato che al momento sono in corso le indagini della polizia per risalire all’identità dell’assassino.

La notizia della tragica morte di O'Shae Sibley non ha lasciato indifferenti toccando tantissime persone, tra queste anche Beyoncé che lo ha voluto ricordare con un messaggio sul suo sito ufficiale.