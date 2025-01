I Nine Inch Nails in concerto in Italia per una sola data

Il gruppo musicale industrial rock statunitense, formatosi a Cleveland (Ohio) nel 1988 per iniziativa del cantante e polistrumentista Trent Reznor, torna nel nostro Paese per un evento unico e imperdibile: la band di culto sarà protagonista di un concerto speciale il prossimo 24 giugno 2025 presso il Parco della Musica di Milano. Questo appuntamento segna l’unica data italiana del loro attesissimo Peel It Back Tour 2025, che rappresenta il ritorno sui palchi della formazione dopo tre anni di silenzio live



Una notizia grandiosa per i fan di quel genio di Trent Reznor arriva ad allietare gli animi dei fan suoi e della sua leggendaria band, i Nine Inch Nails: il gruppo musicale industrial rock statunitense, formatosi a Cleveland (Ohio) nel 1988 per iniziativa del sopracitato cantante e polistrumentista, torna nel nostro Paese per un evento unico e imperdibile. La band di culto sarà protagonista di un concerto speciale il prossimo 24 giugno 2025 presso il Parco della Musica di Milano. Questo appuntamento segna l’unica data italiana del loro attesissimo "Peel It Back Tour 2025", che rappresenta il ritorno sui palchi della formazione dopo tre anni di silenzio live. I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 29 gennaio sul sito di LiveNation.

La notizia della data italiana arriva mentre la band celebra un nuovo importante riconoscimento: il recente Golden Globe per la miglior colonna sonora, vinto da Reznor assieme al suo storico collaboratore Atticus Ross per il film di Luca Guadagnino, Challengers. Questo premio si aggiunge a una lunga serie di successi che confermano la rilevanza artistica e musicale del gruppo, considerato uno dei pilastri del rock industriale.



La band partirà per il Peel It Back Tour 2025

Il "Peel It Back Tour 2025", prodotto da Live Nation, partirà il 15 giugno 2025 dalla 3Arena di Dublino, toccando successivamente alcune delle più prestigiose città europee, tra cui Londra, Berlino, Zurigo e altre località. Oltre ai concerti da headliner, la band parteciperà a importanti festival internazionali come il Graspop Metal Meeting in Belgio, l’Open’er Festival in Polonia e il Mad Cool Festival in Spagna. La tournée promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, considerando che l’ultimo tour mondiale della band, nel 2022, aveva ricevuto recensioni a dire poco entusiastiche. La rivista Boston Magazine, per esempio, aveva definito il concerto di Londra come "uno dei più eccezionali dell’anno", mentre lo show conclusivo a Cleveland era stato celebrato dal sito ufficiale della città americana di Cleveland (la loro patria, dato che il gruppo è stato fondato nel 1988 a Cleveland, in Ohio) come “uno degli spettacoli più straordinari nella storia della band”.

Una carriera di innovazione e sperimentazione I Nine Inch Nails, fondati nel 1988 a Cleveland, Ohio, da Trent Reznor, sono una delle band più influenti della scena industrial rock, caratterizzati da un sound che unisce heavy metal, elettronica e musica industriale.

Reznor, figura centrale del gruppo, è stato l’unico membro ufficiale fino al 2016, quando Atticus Ross, collaboratore di lunga data, è diventato co-membro ufficiale.

Innovativi sia in studio che dal vivo, i Nine Inch Nails si distinguono per performance spettacolari che spesso culminano con la distruzione della strumentazione. La loro musica, ispirata da Ministry, Skinny Puppy, Depeche Mode, Iggy Pop e David Bowie, ha contribuito a portare il genere industrial a un vasto pubblico. Con oltre 20 milioni di dischi venduti, due Grammy Awards e l’inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2020, la band ha realizzato album iconici come Pretty Hate Machine (1989), The Downward Spiral (1994) e The Fragile (1999). Negli anni 2010, i Nine Inch Nails si sono dedicati a musica strumentale ed ambientale, continuando a evolversi artisticamente.

Una forza rivoluzionaria nella musica contemporanea Indipendenti dal 2007, Reznor e Ross hanno anche conquistato prestigiosi premi per le colonne sonore di film. Il logo distintivo della band, disegnato da Reznor e Gary Talpas, è diventato un’icona visiva del rock alternativo. La formazione live include anche turnisti di talento come Robin Finck, Alessandro Cortini e Ilan Rubin. Fin dal loro anno di nascita, quel lontano 1988, i Nine Inch Nails si sono imposti come una forza rivoluzionaria nella musica contemporanea. Guidati dalla visione creativa di Trent Reznor, la loro forza dirompente è incominciata con Pretty Hate Machine (1989), un album che ha mescolato sapientemente elementi di elettronica, industrial e rock, rompendo gli schemi dell’epoca. Da allora, i Nine Inch Nails hanno proseguito a ridefinire i confini del genere con capolavori da chapeau.

Reznor è il “Willy Wonka” di quella fabbrica di suoni A essere il Willy Wonka di quella fabbrica di incredibili e golosissimi suoni che producono i Nine Inch Nails è senz’altro quel genio visionario di Trent Reznor (anche se, più che visionario e di visioni, qui si dovrebbero tirare in ballo le allucinazioni uditive, dato che parliamo di un maestro assoluto del suono). La sua incredibile capacità di fondere testi intimisti e potenti con un sound innovativo e stratificato ha reso il suo gruppo un punto di riferimento assoluto nella scena musicale mondiale. Non solo in studio, ma anche dal vivo: i concerti dei Nine Inch Nails sono vere e proprie esperienze immersive, caratterizzate da un uso spettacolare delle luci, proiezioni e suoni che trascinano il pubblico in un viaggio emotivo e sensoriale unico. Questa combinazione ha fruttato al gruppo numerosi riconoscimenti, tra cui diversi Grammy Awards, e collaborazioni con icone come David Bowie, Marilyn Manson e Saul Williams. Approfondimento Green Day, a Firenze Rocks 2025 la loro unica data in Italia