Pochi giorni fa Evan Rachael Wood ha raccontato di aver subito abusi subiti da parte del suo fidanzato Brian Hugh Warner , più comunemente noto come Marilyn Manson. A distanza di pochi giorni, Trent Reznor è intervenuto sulla vicenda, come riportato da Pitchfork .

Ora, Pitchfork ha riportato la dichiarazione rilasciata da Trent Reznor su Marilyn Manson con il quale ha collaborato alcuni anni fa prima della decisione di prendere strade separate.

Il musicista ha ribadito come trovi assolutamente inventato il passaggio nella biografia di Manson: “Nel corso degli anni ho parlato della mia antipatia per Manson come persona e ho tagliato i rapporti con lui quasi venticinque anni fa. Come ho detto all’epoca, il passaggio del suo libro è una completa invenzione. Ero arrabbiato e offeso a quel tempo quando venne pubblicato e lo sono ancora oggi”.