I Queens of the Stone Age tornano live in Italia: le date del tour

Grande notizia per gli amanti del rock: la band statunitense capitanata dal carismatico Josh Homme tornerà a calcare i palchi italiani nell’estate del 2025. L’annuncio segna il tanto atteso ritorno del gruppo, che non aveva potuto completare il suo tour europeo lo scorso anno a causa di problemi di salute del frontman. Gli appuntamenti sono il 15 luglio a Piazza Duomo a Pistoia, nel prestigioso contesto del Pistoia Blues Festival, e il 16 luglio all'AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza



I Queens of the Stone Age torneranno a suonare in Italia.

Questa è una grande notizia per tutti gli amanti della musica rock: la band statunitense capitanata dal carismatico Josh Homme ritornerà finalmente a calcare i palchi italiani nell’estate del 2025. L’annuncio segna il tanto atteso ritorno del gruppo, che non aveva potuto completare il suo tour europeo lo scorso anno a causa di problemi di salute del frontman.

I Queens of the Stone Age saranno protagonisti di due imperdibili appuntamenti, che si terranno il 15 luglio a Piazza Duomo a Pistoia, nel prestigioso contesto del Pistoia Blues Festival, e il 16 luglio al celebre AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.



Un ritorno che i fan attendevano da tempo Nel 2024, i Queens of the Stone Age avevano in programma di esibirsi all’AMA Music Festival il 5 luglio, ma la performance fu cancellata all’ultimo momento a causa delle difficoltà fisiche affrontate da Josh Homme. Nonostante la band fosse riuscita a esibirsi il giorno seguente all’Ippodromo San Siro di Milano, il tour europeo fu interrotto poco dopo, lasciando molti fan con l’amaro in bocca. Quest’anno, però, l’attesa sarà ampiamente ripagata: i due concerti italiani si preannunciano infatti memorabili, con location di grande fascino e una scaletta che promette di includere sia i brani iconici che le tracce più recenti della band.

Approfondimento I Queens of the Stone Age cancellano tutti i concerti del 2024

15 luglio 2025 in Piazza Duomo a Pistoia La prima data italiana della band americana vedrà come splendida cornice la Piazza Duomo di Pistoia, location che ospiterà i Queens of the Stone Age nell’ambito del Pistoia Blues Festival, un evento che da decenni porta sul palco artisti di fama internazionale, consolidandosi come uno dei festival estivi più amati in Italia. Il contesto storico della piazza, unito all’energia dei Queens of the Stone Age, renderà questa serata indimenticabile.

Approfondimento Operazione d'urgenza per Josh Homme, cancellati altri 9 live dei QOTS

16 luglio all’AMA Music Festival a Romano d’Ezzelino La band sarà protagonista anche dell’anteprima dell’edizione 2025 dell’AMA Music Festival, un evento che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più popolarità nel panorama musicale italiano. La performance dei Queens of the Stone Age sarà uno dei momenti di punta di una programmazione che promette grandi sorprese.

Approfondimento Queens of The Stone Age, Josh Homme si è operato per un tumore

Le band che apriranno i concerti Ad arricchire le due serate ci saranno ospiti di alto livello: il 16 luglio all’AMA Music Festival, i Kills e gli Amazons apriranno il concerto dei Queens of the Stone Age, portando sul palco tutta la loro energia e il loro sound inconfondibile. Gli Amazons saranno presenti anche a Pistoia il 15 luglio 2025, offrendo ai fan un’altra occasione per apprezzare il loro talento. L’AMA Music Festival, inoltre, ha già annunciato che i concerti del 15 e 16 luglio faranno parte di una speciale anteprima dell’edizione principale, che si svolgerà dal 20 al 24 agosto 2025. Tra le prime conferme spicca una data extra il 28 agosto, che vedrà protagonisti i Franz Ferdinand, altra band molto amata dal pubblico italiano.

Approfondimento I concerti più attesi del 2025: da Bruce Springsteen a Dua Lipa

Un mix esplosivo di rock, alternative e stoner Con il loro stile unico che mescola rock, alternative e stoner, i Queens of the Stone Age sono noti per la loro capacità di creare atmosfere intense e indimenticabili. Ogni loro concerto è un viaggio sonoro che spazia tra le tracce storiche del loro repertorio e le novità più fresche, sempre accompagnato dalla presenza magnetica di Josh Homme. I fan italiani non vedono l’ora di rivivere l’energia dal vivo della band, e queste due date promettono di essere un’esperienza straordinaria, capace di riunire appassionati da tutta Italia e oltre. Sono quindi due occasioni per celebrare il ritorno di una delle formazioni più influenti del panorama rock contemporaneo. La corsa ai biglietti sta per iniziare: gli utenti registrati a MyLiveNation avranno accesso a una pre-sale esclusiva che prenderà il via domani, mercoledì 22 gennaio alle ore 10:00. Per tutti gli altri, la vendita generale inizierà invece venerdì 24 gennaio, sempre a partire dalle ore 10:00.