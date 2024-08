I Queens of the Stone Age cancellano tutti i concerti del 2024

Dopo le tappe europee annullate a luglio, la band è costretta a rinunciare a tutti i live previsti fino a fine anno per permettere al suo leader di concentrarsi sulle sue condizioni

Dopo la cancellazione delle date europee addizionali, i Queens of the Stone Age annullano anche tutte le altre tappe del loro tour previste fino alla fine del 2024. La ragione è sempre la stessa: lo stato di salute di Josh Homme, leader della band, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il post su X La band ha dato l’annuncio tramite un post su X (ex Twitter), affermando il proprio rammarico nel dover cancellare o posporre tutte le date in arrivo: “Josh non ha avuto altra scelta che dare priorità alla sua salute e ricevere cure mediche essenziali nel prosieguo di quest’anno”, scrive la band.

Le date cancellate a luglio Già nei primi giorni di luglio la band aveva annullato otto date europee per permettere a Homme di rientrare a Stateside per un intervento chirurgico d’emergenza: “Abbiamo fatto ogni sforzo possibile per suonare per voi, ma non è più un’opzione perseguibile”, aveva spiegato il gruppo all’epoca prima di cancellare altre sette date previste ad agosto. leggi anche I Queens of the Stone Age sul palco agli I-Days a Milano

Saltano Boston, Cincinnati, Chicago Le tappe che ora la band pospone sono quelle di Boston, Cincinnati, Chicago e Madison, insieme alle partecipazioni a festival a Città del Messico, Memphis e Bridgeport. La band ha finora mantenuto il massimo riserbo sulla natura dell’intervento subito da Homme, che negli ultimi anni non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di salute. Nel 2023, il cantante, chitarrista e batterista aveva annunciato di aver ricevuto un anno prima una diagnosi di cancro e di aver subito un’operazione per la rimozione della massa tumorale.