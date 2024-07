Operazione d'urgenza per Josh Homme, cancellati altri 9 live dei QOTS

Il frontman dei QOTS deve essere operato urgentemente, motivo per cui la band americana ha dovuto cancellare parecchi altri show del loro attuale tour, dal titolo The End Is Nero. L’ultima data è per ora quella di Milano, dove il pubblico del festival I-Days è riuscito ad assistere al live (nonostante la sera precedente un altro concerto, quello atteso all’AMA Music Fest, fosse stato cancellato per motivi di salute)

Josh Homme, il chitarrista dei Queens of the Stone Age, deve essere operato d’urgenza, motivo per cui la band americana di stoner rock ha dovuto cancellare parecchi altri show del loro attuale tour.

La tournée dal titolo The End Is Nero sembra quindi giunta davvero a quell’end messo a titolo: l’avventura musicale on the road dei QOTS per adesso giunge alla fine.

L’ultima data è, per ora, quella di Milano, dove il pubblico del festival I-Days è riuscito ad assistere al live, nonostante la sera precedente un altro concerto, quello atteso il 5 luglio 2024 all’AMA Music Fest, fosse stato cancellato per motivi di salute.

“I Queens sono dispiaciuti di non poter suonare per voi. Ci scusiamo per l’inconveniente e condividiamo la vostra frustrazione e delusione”, ha scritto la band nel messaggio diramato sui social network per comunicare la cancellazione di nove concerti, previsti in Europa dal 10 al 27 luglio.

“I Queens of the Stone Age sono spiacenti di annunciare che Josh Homme deve tornare negli Stati Uniti immediatamente per un’operazione d’urgenza. È stato fatto di tutto per continuare a suonare, ma farlo non è più possibile”, comunica il gruppo.



In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso nelle scorse ore dai Queens of the Stone Age.