I Queens of the Stone Age sul palco agli I-Days a Milano

Alla fine i Queens of the Stone Age non deludono le migliaia di fans giunti a Milano per acclamare Josh Homme e compagni e puntuali alle 21.30 salgono sul palco degli I-Days accolti da un'ovazione della folla che ha riempito l'ippodromo Snai in quella che da terza è diventata la seconda tappa italiana di The End is Nero, tour con cui stanno promuovendo il loro ottavo album In Times New Roman.

il delirio dei fan e lo scampato pericolo

La cancellazione, ieri, sabato 6 luglio, dello show all'Ama Festival di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, saltato all'ultimo per "motivi di salute" della band di Palm Desert, reduce da un sold out giovedì a Roma, aveva messo in apprensione i fan di uno dei gruppi più innovativi della scena rock alternativa degli ultimi vent'anni, autore di quel Songs for the Deaf entrato di prepotenza tra le pietre miliari del rock duro del nuovo millennio.



Dopo un giorno di silenzio, con l'organizzazione degli I-Days che cercava di tenere a bada la frustrazione e l'ansia dei 18 mila spettatori in arrivo, molti dei quali provenienti da fuori Milano, a cui assicurava aggiornamenti tempestivi, nel primo pomeriggio è arrivata la schiarita, con la conferma dell'esibizione del quintetto californiano, preceduto dalle performance di Kemana, The Vaccines e Royal Blood. Si è partiti subito forte con il rock trascinante di Little Sister e Smooth Sailing, per la gioia dei 18 mila degli I-Days, in delirio per i loro beniamini e lo scampato pericolo.