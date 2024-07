Queens of the Stone Age, il concerto a Milano e la possibile scaletta

I Queens of the Stone Age sono l’headline della giornata degli I-Days del 6 luglio.

I Queens of the Stone Age sono quasi pronti per fare scatenare il pubblico al concerto di Milano tanto atteso. La rock band si esibirà nel capoluogo lombardo il 6 luglio, sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro nell’ambito del festival I-Days Milano Coca-Cola 2024. Scopriamo la lista delle canzoni che potrebbero suonare durante lo show (trovate la possibile setlist completa nell’ultimo paragrafo).

È da sei anni che la band non suona in Italia



A sei anni dalla loro ultima apparizione italiana, i Queens Of The Stone Age sono pronti a sbarcare nel nostro Paese per tre delle date più attese dagli appassionati di hard rock dell’estate 2024.

La band statunitense capitanata da Josh Homme ha suonato giovedì 4 luglio 2024 alla Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest, mentre questa sera, venerdì 5 luglio, si esibirà all’Ama Music Festival di Bassano Del Grappa, presso Villa Ca’ Cornaro.

Grande attesa, poi, per lo show che si terrà sabato 6 luglio 2024 agli I-Days Milano 2024.

I Queens Of The Stone Age portano ai fan nostrani i brani che hanno scritto negli ultimi vent’anni, oltre ai più recenti: quelli dell’ultimo disco In Times New Roman… uscito per Matador nel giugno 2023.