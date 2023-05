Queens of the Stone Age, new album anticipato da singolo appena uscito

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Queens of the Stone Age hanno annunciato in queste ore la prossima uscita di In Times New Roman…, il loro primo album dopo Villains del 2017. L'LP uscirà il 16 giugno su Matador Records, mentre il singolo principale, Emotion Sickness, è ora disponibile (potete ascoltarlo nel video che trovate alla fine di questo articolo, un lyric video di accompagnamento diretto da Liam Lynch e pubblicato sul canale YouTube dei QOTSA). Per dare l'annuncio in pompa magna, il gruppo ha pubblicato un trailer intitolato Glory To Rome! diretto da Tony Wolski (in fondo all'articolo potete guardare anche questo video). Descritto in un comunicato stampa ufficiale come "crudo, a volte brutale e sconsigliato ai deboli di cuore", il prossimo disco fa seguito a Villains del 2017 e Like Clockwork del 2013. In Times New Roman… è stato registrato presso Pink Duck del frontman dei QOTSA Josh Homme. Alcune registrazioni sono state effettuate anche nello studio Shangri-La di Rick Rubin. Mentre l’ultimo album, Villains, era caratterizzato da un ritmo funk grazie allo zampino di Mark Ronson, questa nuova fatica discografica non vede più la collaborazione di Ronson, dunque anche le sonorità funk pare si siano dissipate totalmente (diciamo "pare" perché per adesso si può ascoltare soltanto una canzone, il singolo trainante). È Mark Rankin che si è occupato del missaggio dell’album, che è l’ottavo in studio per la band di alternative rock. Il disco sarà disponibile in streaming, in CD e in una varietà di vinili colorati. In fondo a questo articolo trovate il video del singolo Motion Sickness e il trailer intitolato Glory To Rome! che annuncia l’arrivo del disco In Times New Roman…

Emotion Sickness, tornano le sonorità primigenie dei Queens of the Stone Age



Dopo la breve parentesi “funkettona” di Villains per via delle influenze di Mark Ronson, i Queens of the Stone Age tornano qui alle sonorità primigenie con cui si sono presentati nel lontano 1996 al proprio pubblico.

Ricordiamo - per chi se lo fosse dimenticato o lo ignorasse - che sono un gruppo musicale statunitense formatosi in seguito allo scioglimento dei Kyuss. E i Queens of the Stone Age sono gli antesignani del cosiddetto stoner rock, un sottogenere che prende il nome proprio da questa band cardine (anche se il fulcro vero è proprio è la band dalle cui ceneri nascono i QOTS, i sopracitati Kyuss).



Emotion Sickness è una progressione naturale per i Queens of the Stone Age, in cui tornano a ruggire le loro chitarre ringhianti, amalgamate a uno swing insolito che si mescola a una buona dose di hard rock.



Alcune parole del testo cantato da Josh Homme nella prima strofa sembrano rievocare tra le righe la battaglia legale che il frontman della band sta vivendo con l'ex moglie Brody Dalle, cantante dei Distillers, una battaglia senza esclusione di colpi, segnata da ordini restrittivi e reciproche accuse di abuso.



"Usa una volta e distruggi / Singole porzioni di dolore / Una dose di malessere emotivo che non riesco proprio a scrollarmi di dosso", questa la traduzione del testo cantato da Homme in Emotion Sickness. E nel ritornello aggiunge: “Le persone vanno e vengono con la brezza". "Per tutta la vita? / Forse”.

Queste parole, alla luce di quanto è accaduto a Josh Homem e alla sua ex moglie, sembrano avere un doppio significato, anche se magari non era affatto nelle intenzioni del musicista. Di certo è risaputo come Josh Homme sia profondamente turbato da quanto sta vivendo a livello personale. Lo scorso marzo Homme ha condiviso una lunga dichiarazione in merito alla sua battaglia per la custodia dei figli in corso con l'ex moglie Brody Dalle.

La dichiarazione, rilasciata alla stampa musicale tramite i rappresentanti di Homme, vede per la prima volta il cantante e chitarrista commentare pubblicamente la questione. Iniziava così: "Per rispetto e preoccupazione per i suoi figli minori e per il loro benessere, Joshua Homme si è precedentemente astenuto dal fare dichiarazioni pubbliche sulla sua famiglia ai media. Alla luce delle continue falsità, delle ripetute invasioni della privacy dei bambini e del conseguente danno emotivo, è tempo che venga detta la verità. La nostra speranza è che questo metta fine alle indagini e alle speculazioni e fornisca alla famiglia la privacy e la considerazione che merita. Per più di un anno dopo la conclusione della loro procedura di divorzio, Joshua Homme e Brody Dalle sono stati co-genitori amichevoli per i loro tre figli in modo sano e funzionale. La situazione ha preso una piega oscura quando Dalle ha violato l'affidamento 50/50 dell’accordo, impedendo ai bambini di vedere il padre. Nonostante i molteplici ordini del tribunale di Los Angeles di restituire i bambini, oltre a essere stata condannata per oltraggio alla corte, Dalle ha continuato a violare l'accordo di affidamento. La situazione è stata aggravata dalle azioni inappropriate del suo fidanzato Gunner Foxx”.



Intanto è stato confermato che i QOTSA suoneranno in numerosi festival, tra cui Boston Calling, Sonic Temple a Columbus, Aftershock Festival a Sacramento e Louder Than Life a Louisville.