School of Rock 2, Jack Black apre al sequel

Il 2023 si apre con una notizia davvero entusiasmante per tutti i fan dell'attore e musicista più fuori dagli schemi di Hollywood: Jack Black (e chi altri se no?). Il divo meno divo che esista (e per questo così tanto amato dalle platee rock) ha appena offerto una speranza concreta a coloro che attendevano da anni un suo grande ritorno sul set. Potrebbe infatti arrivare un secondo atto della favola in salsa rock di cui Black è stato protagonista nel 2003, la commedia musicale diretta da Richard Linklater che è stata osannata da critica e pubblico di tutto il mondo: School of Rock (e quale altra se no?). Jack Black potrebbe quindi tornare presto nel ruolo di insegnante supplente della Horace Green, la scuola per ragazzini figli di papà in cui a portare una ventata di rock, sani principi terra-terra, amicizia, energia pura, Ramones e Jimi Hendrix ci pensa il personaggio di Dewey Finn (anche se per gran parte del film lui finge di essere Ned Schneebly, il suo amico e coinquilino) . Durante una recente intervista con SiriusXM, Black e il suo compagno di band (con cui forma i mitici Tenacious D) Kyle Glass hanno parlato a Caity Babs della possibilità di un sequel sia di School of Rock sia della pellicola che vede protagonisti entrambi: Tenacious D e il destino del rock (Tenacious D in The Pick of Destiny, regia di Liam Lynch, uscito nel 2006). Tenacious D e il destino del rock è la commedia musicale che racconta in chiave comica la storia del gruppo Tenacious D, realmente esistente (come ben sanno i fan di Jack Black e di tutto ciò che egli sforna, dalla settima arte alle sette note). Un gruppo che seguitiamo definire band benché i componenti siano solo due. Di fatto è un duo ma fa un tale "casino" - passateci il tecnicismo - che non viene proprio di definirlo un duo, ecco.

Quando Caity Babs di SiriusXM ha domandato a Jack Black e Kyle Glass se i fan possono sperare in un nuovo atto dei due film - sia School of Rock sia Tenacious D e il destino del rock - Black ha annunciato le "ultime notizie" secondo cui i due starebbero "pensando di fare entrambe le cose”. Dopodiché Glass ha suggerito che il film sequel sarà "un ibrido" dei due film, chiamato School of D. Non si sa se l'asticella pende più verso il serio o il faceto, dato che quando si parla di Jack Black e Kyle Gass non si può mai sapere dove finisca uno e inizi l'altro (anche se un po' di faceto c'è sempre, è inutile).

Black e Glass hanno influenzato i giovani



Dal canto suo, la celebre giornalista musicale statunitense Caity Babs (uno dei nomi più importanti di SiriusXM) ha elogiato entrambi i film per aver influenzato "i ragazzi che pensavano di non poter essere musicisti", consentendo loro di credere in se stessi e inseguire i propri sogni. Le parole della giornalista hanno commosso enormemente Jack Black, che ha risposto a Babs così: "Questo significa molto”. E Kyle Glass si è unito al coro, riconoscendo che lui e il socio di lunga data "hanno ispirato" e "formato giovani menti".

Ma qual è il motivo per cui - ricollegandoci alle parole di Caity Babs - quei due hanno aiutato i giovani che credevano di non poter fare rock a ricredersi e a seguire la propria strada? Semplice: parliamo di due musicisti lungi dall'incarnare le tipiche fattezze della rockstar. Basta uno sguardo a Black e Glass per capire che si tratta di due rocker ben lontani dal belloccio muscoloso e tatuato con cui Dewey viene sostituito nella band da lui fondata (ci riferiamo alla trama di School of Rock). Entrambi i componenti dei Tenacious D sfatano il mito del "bello e dannato", lo stereotipo del rocker bello per antonomasia: sovrappeso, pelati (Glass) e stempiati (Black), di statura bassa e non certo statuari nella postura... Eppure li avete mai visti esibirsi su un palco? Se non l'avete fatto, vi invitiamo a farlo, valicando la sezione di cinema per un'incursione in quella di musica. Perché parlando di Jack Black e della sua parabola rock, non si può mai prescindere né dalla sezione di cinema né da quella di musica: è un tutt'uno, inscindibile. Non perdetevi dunque il prossimo concerto italiano dei Tenacious D, che si terrà nel giugno 2023 al Carroponte, a Milano.

Anche il film School of Rock aiuta a sdoganare una nuova figura del rocker, non più legata all'apparenza ma solo alla bruciante passione che arde dentro. Oltre a incarnare personalmente questa nuova figura e silhouette da nuovo rocker, Dewey-Black tiene anche un discorso che veicola un messaggio di body positivity: quando Dewey Finn parla con la studentessa Tomika (interpretata da un'allora bambina di dieci anni, l'attrice Maryam Hassan) per aiutarla a combattere la sua paura di uscire di fronte a una folla e cantare a squarciagola con la sua ugola meravigliosa, Tomika teme che gli altri avrebbero riso "perché (è) grassa". Le parole di Dewey a quel punto sono le seguenti: "Tomika, ehi, hai qualcosa che tutti vogliono. Hai talento, ragazza. Hai una voce incredibile, e non lo sto solo dicendo. Hai sentito parlare di Aretha Franklin, vero? Ok, è una donna grossa. Ma quando inizia a cantare, fa impazzire le persone. Tutti vogliono festeggiare con Aretha!". Nell'aprile 2021 la suddetta scena di School of Rock è diventata virale, diffusa sui social proprio per via di quel messaggio di body positivity (in fondo a questo articolo trovate uno dei tantissimi tweet che l'hanno diramata in rete).