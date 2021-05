Morto Kevin Clark, batterista di "School of Rock"

Il celebre ragazzino batterista di “School of Rock” è deceduto ieri dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta. Kevin Clark muore all’età di 32 anni tra lo sgomento di colleghi e fan di tutto il mondo

Lo abbiamo conosciuto nel lontano 2003 alla sua prima e unica apparizione cinematografica. Kevin Clark , il giovane batterista della commedia “School of Rock” è deceduto ieri, mercoledì 26 maggio 2021, dopo essere stato violentemente travolto da un’auto, mentre pedalava in bicicletta a Chicago. Il giovane è morto all’età di 32 anni , tra lo sgomento dei fan di tutto il mondo e dei colleghi che hanno avuto l’onore di collaborare con lui.

La dinamica dell’incidente

Secondo fonti americane ufficiali, raccolte direttamente dalla polizia di stato, Kevin Clark sarebbe morto a causa di un violento impatto tra la sua bicicletta e un’auto, la scorsa notte ad Avondale (Chicago).

Per quanto si conosce finora, una ragazza 20enne, già fermata dalla polizia, pare averlo investito a bordo di una Hyundai Sonata. L’incidente fatale è avvenuto poco dopo l’una di notte. Dopo averlo ritrovato non lontano dal luogo dell’impatto, i paramedici lo hanno trasportato d’urgenza all’Illinois Masonic Medical Center. Per il giovane non c’è stato però più nulla da fare, per le gravi ferite si è spento alle 2:04 del mattino.

I fan di “School of Rock” e tutti i colleghi attori e musicisti sono affranti dalla terribile notizia e si stringono al dolore della famiglia. Per tutti Kevin Clark era un’anima pura e bellissima, una persona semplice e di grandi valori, nonostante la celebrità globale.

Kevin Clark è Freddy Jones in “School of Rock”

Kevin Clark è salito alla ribalta mondiale ancora giovanissimo (aveva solo 13 anni), ottenendo e interpretando la parte di Freddy “Spazzy McGee” Jones in “School of Rock”, la celebre commedia musicale del 2003, diretta da Richard Linklater e sceneggiata da Mike White. Protagonista del film è Dewey Finn, interpretato da Jack Black, uno strano insegnante con l’obiettivo di convertire i suoi studenti di una scuola privata, in veri e propri amanti della musica. Come raccontato dalla madre Allison Clark, quello di “School of Rock” è stato per Kevin il primo e unico vero ruolo cinematografico. Dopo la notorietà ha più volte cercato la sua strada, ritrovando la vera felicità solo nella musica. Alla luce dei fatti accaduti, la donna racconta anche che il giovane aveva appena ricominciato a suonare con una nuova band, che si era esibita live per la prima volta proprio lo scorso weekend nel North Shore. Un cattivo scherzo del destino, per Clark che solo pochi giorni fa aveva dichiarato ai suoi compagni musicisti: “Questa è finalmente la vita che ho sempre voluto. Ce la faremo. Voi siete la mia famiglia musicale, la mia famiglia, e ce la faremo”.

Nella serata di mercoledì è stato organizzato al Teddy O’Brian di Highwood un memorial in onore del giovane attore e musicista appena scomparso.