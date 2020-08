14/15 ©Getty

La sua passione per la musica rock e heavy metal è fortissima. Con l'amico Kyle Gass fonda i Tenacious D, con il quale spesso si esibisce dal vivo per beneficenza. Per l'ultimo album, "Rize of the Fenix", il gruppo è stato nominato ai Grammy Award per il miglior album (nella foto, durante un concerto a Las Vegas)