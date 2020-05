Fabio Rovazzi, appuntamento con Jack Black sul suo canale Twitch

Fabio Rovazzi e Jack Black sono pronti per intrattenere il pubblico. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 13 maggio, alle ore 19.00, sul canale Twitch della star italiana.

Jack Black e Fabio Rovazzi insieme. I due artisti saranno protagonisti dell’appuntamento di questa sera, alle ore 19.00, sul canale Twitch del cantante di “Andiamo a comandare”.

Fabio Rovazzi e Jack Black

In questi giorni il re del web sta tenendo compagnia al pubblico con video e dirette in grado di strappare risate e momenti di riflessione. Questa sera Fabio Rovazzi ospiterà uno dei volti più popolari e amati di Hollywood per un appuntamento che si preannuncia davvero imperdibile.

Nelle settimane precedenti Fabio Rovazzi ha regalato numerosi momenti di divertimento al pubblico dialogando con alcuni dei nomi più celebri del mondo dello spettacolo italiano, tra loro Emma Marrone, Michelle Hunziker, Luca Toni e Gianni Morandi.