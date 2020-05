EPCC, il twerk perfetto di Fabio Rovazzi. VIDEO

Scopri quanto conosci Fabio Rovazzi, ospite a EPCC. QUIZ

Alessandro Cattelan compie 40 anni. L'intervista

Il cantante e youtuber Rovazzi si è presentato alla corte di Epcc Live, sia in versione virtuale, sia in carne e ossa, ospite insieme all’architetto e urbanista Stefano Boeri che ha disegnato la città del futuro, ha dimostrato tutte le sue doti artistiche, in particolare una, quella del ballo. Ma non un ballo qualsiasi. Avete presente l'atto dello scuotere i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando un tremolio sulle natiche? Ecco, quello. Forse il nostro Fabio avrebbe dovuto chiedere lezioni private a Elettra Lamborghini che in fatto di twerking è la regina assoluta, ma accontentiamoci e apprezziamo l'impegno. Bravo Rovazzi! Del resto è riuscito a battere il padrone di casa.

A voi il video e non perdete il prossimo appuntamento con la settima puntata di EPCC LIVE, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.