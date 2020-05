La città del futuro: ce la mostra Stefano Boeri

L'architetto Stefano Boeri disegna per noi un prototipo di città del futuro partendo dal polmone verde: il parco. Boeri ci rivela un qualcosa di inaspettato: è daltonico, non riconosce il verde. Chi l'avrebbe mai detto che uno degli architetti più famosi d'Italia non riconosce un colore? Un motivo in più per considerarlo eccezionale. Boeri parla anche dell'esterno di una città ideale: disegna in giallo un anello di pannelli fotovoltaici per alimentare con energia pulita la città. "Sarebbe fantastico se il futuro corrispondesse a questo", afferma Cattelan.