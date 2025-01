Jamie Lee Curtis ha donato un milione di dollari alle persone colpite, mentre Sharon Stone ha aperto le porte di casa agli amici sfollati e ha sollecitato donazioni di indumenti in un centro di distribuzione. All'appello dell'attrice hanno subito risposto Halle Berry e Michelle Pfeiffer

La solidarietà corre tra le celebrità per gli incendi che da giorni stanno devastando Los Angeles a causa della siccità e di forti raffiche di vento. Prima fra tutte, Jamie Lee Curtis ha donato un milione di dollari per sostenere le comunità della zona. “Mentre l’incendio divampa ancora e i vigili del fuoco e tutti i soccorritori e le realtà coinvolte nel combattere le fiamme e nel salvare le vite sono ancora al lavoro e vicini e amici si stanno unendo per salvarsi a vicenda, mio marito, io e i nostri figli abbiamo deciso di donare un milione di dollari dalla nostra Family Foundation per avviare un fondo di sostegno per la nostra grande città e per lo stato e per le persone straordinarie che ci vivono e lo amano”, ha scritto su Instagram l’attrice. “Sono in contatto con il governatore Newsom, il sindaco Bass e il senatore Schiff per capire dove questi fondi debbano essere indirizzati per avere maggiore impatto”. Qualche giorno prima, ospite di The Tonight Show With Jimmy Fallon, Curtis aveva affrontato il tema del disastro naturale. “L’intera città di Pacific Palisades sta bruciando. Sono volata qui la scorsa notte, ero a bordo dell’aereo. Ho iniziato a ricevere dei messaggi ed è fottutamente complicato. È semplicemente una catastrofe nel Sud della California. Tutto: il mercato dove faccio la spesa, le scuole dove vanno i miei figli. Molti, davvero tanti amici ora hanno perso le loro case. Quindi è una situazione davvero orribile”.

SHARON STONE, L'APPELLO PER DONARE I VESTITI Nel frattempo, su Instagram Sharon Stone ha condiviso una video sul centro di distribuzione The Coop di Los Angeles e ha sollecitato donazioni di indumenti per le persone colpite dagli incendi. In un’intervista a News Nation, l’attrice ha aggiunto di aver aperto le porte di casa agli amici sfollati. “Ho accolto degli amici a casa mia. Ho delle famiglie che ora stanno venendo a trasferirsi da noi. Stiamo creando un posto dove poter aiutare le persone. Stiamo allestendo i letti e lo spazio in casa”. Ha poi aggiunto: “Stiamo caricando i camion e portando tutto ciò che abbiamo a The Coop, e stiamo invitando i nostri amici a trasferirsi qui con noi. Molte persone verranno evacuate”. Approfondimento Le star di Hollywood che hanno perso casa nell'incendio di Los Angeles

LE RISPOSTE DI HALLE BERRY E MICHELLE PFEIFFER Halle Berry ha risposto alla chiamata di Sharon Stone. “Ci sono. Porterò tutto ciò che ho!”, ha scritto su Instagram, dove ha ricondiviso il video pubblicato dall’attrice. “Sto preparando tutto il mio armadio e sto andando a The Coop! Se vivete nella zona della California del Sud, vi esorto a fare lo stesso. Questo è qualcosa che possiamo fare proprio oggi per aiutare tutte le famiglie sfollate che oggi hanno bisogno dei beni di prima necessità!”. Anche Michelle Pfeiffer ha espresso la volontà di donare. “Posso farlo domani?”, ha scritto nei commenti. Approfondimento Oscar 2025, nomination rinviate per gli incendi a Los Angeles

LE CONSEGUENZE DEGLI INCENDI, DALLE CASE DISTRUTTE AGLI EVENTI ANNULLATI Numerose celebrità hanno perso le case a causa dei roghi, compresa Paris Hilton che mentre guardava il telegiornale in compagnia della famiglia ha visto in diretta tv l’edificio distrutto. “Sono qui, in quella che era la nostra casa, e lo strazio è davvero indescrivibile...Mi sembra che il mio cuore si sia frantumato in un milione di pezzi”, ha scritto su Instagram poche ore fa. “Questa casa non era solo un posto dove vivere: era il luogo in cui sognavamo, ridevamo e creavamo i ricordi più belli come famiglia...Vederlo ridotto in cenere...è devastante oltre ogni dire. Ciò che mi spezza ancora di più il cuore è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto”. I roghi non hanno risparmiato neppure l'industria dell'intrattenimento, che ha annullato diversi eventi in programma nei dintorni di Los Angeles, dalle première di film come Unstoppable con Jennifer Lopez e Better Man con Robbie Williams, all'annuncio delle nomination dei SAG, fino ai Critics' Choice Awards ora riprogrammati il 26 gennaio. Slittato anche l'annuncio delle nomination degli Oscar, che si terranno ora il 19 gennaio. Sospese anche diverse produzioni, come Fallout. Approfondimento Maura Delpero evacuata a Los Angeles, "ora salva a New York"

