The Madison, Michelle Pfeiffer protagonista di spinoff di Yellowstone

L'attrice candidata tre volte ai premi Oscar sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie tv, che seguirà le vicende di una famiglia di New York nella valle del Madison River, in Montana

Una nuova avventura attende Michelle Pfeiffer. L’attrice candidata tre volte ai premi Oscar sarà protagonista e produttrice esecutiva di The Madison, la serie tv spinoff di Yellowstone. Lo show, creato da Taylor Sheridan e inizialmente intitolato 2024, seguirà le vicende di una famiglia di New York nella valle del Madison River, in Montana. Secondo Paramount, “la serie è uno studio sincero del dolore e della connessione umana”. La scelta di Michelle Pfeiffer ricade su un’attrice di “talento straordinario che permea ogni ruolo con profondità emotiva, autenticità e grazia. È l’ancora perfetta per il nuovo capitolo dell’universo di Yellowstone, The Madison, nato dalla mente brillante di Taylor Sherdian”, ha dichiarato Chris McCarthy, co-Ceo di Paramount Global e presidente e Ceo di Showtime e MTV Entertainment Studios.