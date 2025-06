Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo le date estive, Zucchero sarà in concerto all’Arena di Verona per otto attesi show: il 16, il 17, il 19, il 20, il 22, il 23, il 25 e il 26 settembre. Nel 2026 il cantautore sarà protagonista di una tournée mondiale, previsti appuntamenti anche in Europa

zucchero, il concerto a torino

Il 19 giugno Zucchero ha dato il via alla nuova tournée dal palco dello stadio del Conero di Ancona. Successivamente, l’artista si è esibito allo stadio San Nicola di Bari e con un doppio appuntamento al Circo Massimo. In occasione del primo spettacolo a Roma, il cantautore è stato affiancato dall’amico Russell Crowe commentando sul suo profilo Instagram: “Notte magnifica”. Giovedì 26 giugno Zucchero sarà in concerto allo stadio Olimpico di Torino.

Come riportato dal profilo social dell’artista, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Gli accessi alla platea e alle tribune saranno possibili a partire dalle ore 19.00, mentre la biglietteria sarà aperta dalle ore 16.30 alle ore 21.30. Al momento la voce di Baila (Sexy Thing) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Ancona:

Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man