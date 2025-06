Zucchero, la possibile scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma

zucchero, il concerto a roma

Grande attesa per il doppio appuntamento. Lunedì 23 e martedì 24 giugno il cantautore porterà il suo stile inconfondibile a Roma. Dopo la data di Bari, l’artista ha ringraziato il pubblico accorso al suo spettacolo: “Grande show ieri sera allo Stadio San Nicola di Bari! Grazie per la bellissima festa che ci avete donato. Che Dio vi benedica, buona fortuna e a buon rendere”. In seguito, Zucchero ha annunciato la presenza di Russell Crowe al Circo Massimo: “Con me sul palco anche l’amico Russell Crowe”.

I due artisti hanno lavorato insieme per Just Breathe, cover del brano dei Pearl Jam. In merito alla collaborazione, Zucchero ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: “L’idea di cantarla insieme è nata nel backstage di un concerto di Russell”.

Stando a quanto riportato su Ticketone, i due concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Zucchero non ha fornito anticipazioni sulle scalette. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i trentadue brani proposti alla data di Ancona:

Oh, Doctor Jesus

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle...

Ci si arrende

La canzone che se ne va

Una come te

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Menta e rosmarino

Un soffio caldo

Il suono della domenica

Donne

Miserere

Nutbush City Limits

Jumpin’ Jack Flash

Honky Tonk Train Blues

Madre dolcissima

Dune mosse

Diamante

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Hey Man