Zucchero, la possibile scaletta del concerto ad Ancona

Al via la nuova tournée di Zucchero . Il cantautore alzerà il sipario sul tour con il concerto allo stadio del Conero di Ancona . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di ingresso per gli spettatori alle canzoni che potrebbero essere proposte.

zucchero ad ancona, il concerto

Giovedì 19 giugno Zucchero si esibirà sul palco dello stadio del Conero di Ancona. Il profilo Instagram di Friends and partners ha diffuso le informazioni riguardanti lo spettacolo, il cui inizio è fissato per le ore 21.00. I possessori dei biglietti per la platea e le tribune potranno accedere a partire dalle ore 18.00, mentre la biglietteria del Palasport Prometeo sarà aperta dalle ore 15.00 fino alle ore 21.30. Questo l’indirizzo per poter raggiungere lo stadio: via Cameranense, 60029, Ancona. Il cantautore ha pubblicato un video delle prove del tour sul profilo Instagram da oltre 400.000 follower.