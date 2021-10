7/11 ©Ansa

Seguono successi come If I ever lose my faith in you e Fields of gold, che diventano dei veri e propri cult e appartengono all’album Ten Summoner’s Tales. E sperimentazioni come nel caso di Songs from the labyrinth, disco di musica per liuto del XVI secolo. Nel 2013, dieci anni dopo il precedente album in studio Sacred love, arriva The last ship. Del 2016 è 57th & 9th, disco pop-rock