Sting, arriva The Bridge: nuovo album di inediti in uscita a novembre

Il 19 novembre prossimo uscirà il nuovo album di Sting, dal titolo “The Bridge”, via A&M, Interscope e Cherrytree Records. In attesa di poter scoprire tutti i brani in esso contenuti, il cantante ha scelto di rilasciare una piccola anticipazione con il singolo “If It’s Love”.

approfondimento Il Palagio, la pizzeria di Sting in Toscana: ecco dove e cosa sapere Il cantautore britannico ha dichiarato di sapere di non essere il solo artista a identificare l’amore e la separazione come una malattia incurabile: “Non sarò né il primo né l’ultimo, ma “If It’s Love” è l’aggiunta a quei sintomi metaforici, alle diagnosi d’amore e all’incapacità assoluta di gestire i sentimenti che sono tanto familiari a tutti da farci sorridere mestamente.”

The Bridge è stato prodotto durante la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e Sting, così come altri musicisti, si è ritrovato a fare i conti con la separazione, il lockdown, il distacco e le perdite di amici o di familiari.