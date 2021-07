A Figline Valdarno, sulle colline del Chianti, Sting ( le canzoni più famose ) ha deciso di allargare ulteriormente le sue attività in Italia. Dopo la produzione enologica di qualità, il cantautore ha aperto una pizzeria a Il Palagio, la sua tenuta in Toscana. A darne la notizia è stato lo stesso musicista pubblicando una serie di scatti sul suo account Instagram. “Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio, qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali”, la didascalia scelta per ufficializzare l’apertura della pizzeria.

L'attività vuole far conoscere i vini ed i prodotti locali attraverso una proposta di menù semplice ma assolutamente genuina, bio e sostenibile. Per questo la scelta di proporre la pizza, con farine e prodotti toscani. L’apertura della Pizzeria con Cucina & Wine Bar è quindi lo sviluppo ideale per valorizzare al meglio l’agriturismo di Sting e della moglie Trudie. Presso il suo agriturismo, Sting e la moglie producono vino, miele e olio extravergine d’oliva. Ormai da anni il cantautore risiede abitualmente presso la sua tenuta ed è sempre più legato all’Italia con iniziative imprenditoriali e attività di beneficenza.

Il legame con l’Italia e la fondazione per sostenere l’industria dell’ospitalità

A giugno ha lanciato l’iniziativa di una fondazione per aiutare ristoranti e bar italiani colpiti duramente dall’emergenza Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La Every Breath Foundation sostiene l’industria dell’ospitalità in Italia ed è stata annunciata al termine della gara ciclistica Win Race 2021. La corsa riservata a 20 ciclisti d’élite si è svolta tra San Marino e la storica tenuta toscana il Palagio a Figline. “Questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation. EBF sosterrà l’industria dell’ospitalità – bar, locali e ristoranti – che hanno faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia“, queste le parole del cantautore. A fine aprile Sting e Trudie Styler hanno giurato davanti ai capitani reggenti e sono diventati a tutti gli effetti ambasciatori di San Marino.

L’ultimo album di Sting è “Duets” progetto in cui ha deciso di riunire alcuni dei suoi più celebri duetti all’interno di un unico album, disponibile in versione CD e in una speciale edizione in vinile contenente anche le note dell’autore. Tra i duetti più iconici anche “September” con Zucchero.