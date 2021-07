Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 luglio. LIVE

Lombardia, 381 casi su 32.332 tamponi

In Lombardia su 32.332 tamponi effettuati sono 381 i nuovi casi di positività al Covid con il tasso di positività in leggero calo all'1.1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva (in totale 29), mentre aumentano negli altri reparti (in totale 128). Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale complessivo resta di 33.802 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 130 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 77 a Milano città, 43 a Varese, 28 a Mantova, 26 a Monza e Brianza, 25 a Como, 23 a Brescia, 21 a Pavia, 18 a Bergamo, 17 a Lodi, sei a Lecco e due a Sondrio.