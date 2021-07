Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 luglio. LIVE

Vaccini Covid, ipotesi terza dose: cosa sappiamo finora

L'aumento dei contagi da coronavirus dovuti al diffondersi della variante Delta intensifica il dibattito sull'opportunità di somministrare un'ulteriore dose di vaccino dopo la seconda. L'Ema: "Troppo presto per deciderlo, dati non sufficienti". Allo stesso modo la pensano l'Oms e le Autorità sanitarie Usa. La casa farmaceutica Pfizer spinge per ottenere l'autorizzazione al terzo richiamo, mentre in Israele arriva il via libera alla terza dose per i cittadini immunodepressi e in cura oncologica