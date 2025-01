Meteo, allerta arancione in Calabria. Previsioni domenica 12 gennaio

L’allerta arancione riguarda il versante tirrenico della regione, mentre sul resto della Calabria e in Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia è gialla. Previsti anche vento e mareggiate in diversi aree del Paese

Il maltempo si appresta a colpire il Sud Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile , in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse . I fenomeni meteo che impatteranno in diverse aree del Paese potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo è stata emessa per la giornata di domani, domenica 12 gennaio, allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori della Regione e sull'intero territorio di Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Neve e pioggia al Sud

In particolare l’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani, domenica 12 gennaio, nevicate a quote superiori ai 500-700 metri sulla Basilicata, in estensione alla Calabria: gli apporti al suolo saranno da moderati ad abbondanti tra Basilicata meridionale e Calabria settentrionale. Previste inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia in particolar modo sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Vento e mareggiate da Nord a Sud

Nell’avviso, inoltre, sono previsti anche venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali - con raffiche fino a burrasca forte - su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie lungo i crinali appenninici centro-settentrionali, coste tirreniche meridionali ed adriatiche. Mareggiate lungo le coste esposte.

Bel tempo e freddo a Nord

Le regioni del Nord e le restanti del Centro, in base a quanto riportato da ilMeteo.it, conosceranno invece condizioni meteorologiche diametralmente opposte: per domani è infatti previsto bel tempo accompagnato da freddo intenso. In particolare il cielo sereno favorirà temperature gelide fin dalle prime ore della giornata, e rimarranno rigide anche nella fase centrale del giorno.