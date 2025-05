Roma, spari contro un'auto a a Vitinia: un ferito grave

Colpi di pistola e un ferito grave questa mattina alle 6.30 circa, in via Ostiense, a Vitinia, nel quadrante Sud alla periferia di Roma. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della sezione operativa della Compagnia Roma Ostia in seguito a una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto emerso finora, l’uomo colpito sarebbe uno straniero che è ancora da identificare. Sarebbe stato affiancato da un altro veicolo mentre era a bordo della propria autovettura in direzione Roma. Contro di lui sono stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco, quattro dei quali lo avrebbero attinto in varie parti del corpo (testa e addome). Non appena è stato soccorso è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Sant’Eugenio di Roma, in condizioni gravi.