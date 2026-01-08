Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma

Giornate nere per i trasporti sia su rotaia che per chi vola. Il 9 si fermano Easyjet, Vueling e Assohandler. Dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio stop anche per il personale del Gruppo Fs e Trenitalia. Il 10 è RFI a incrociare le braccia. In entrambi i giorni è poi prevista la mobilitazione di tutto il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano ascolta articolo

Le prime giornate del 2026 con la maglia nera per quanto riguarda gli scioperi sono il 9 e il 10 gennaio. Si fermano i trasporti sia via treno che via aereo. I primi disagi iniziano per chi deve volare con la mobilitazione di Easyjet, Vueling e Assohandler. Tra il 9 e il 10 stop anche per il personale del Gruppo Fs e Trenitalia. Il 10 incrocia le braccia RFI - Rete Ferroviaria Italiana. Ferma anche la scuola sia il 9 che il 10 gennaio (IL CALENDARIO DEGLI SCIOPERI DI GENNAIO 2026).

Lo sciopero degli aerei il 9 gennaio Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo, con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59; e di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Filt Cgil promuove anche uno sciopero aereo di Swissport Italia a Milano per 24 ore. Leggi anche Ita Airways, annunciato sciopero di 24 ore il 16 febbraio

Lo sciopero dei treni 9-10 gennaio Dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026 è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Gli effetti - si legge in una nota Fs - in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. Trenitalia ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni. A partire dalle 21 del 9 gennaio, poi, i treni sono a rischio anche a causa dello sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori Fsi - Rfi che durerà fino alle ore 21 del 10 gennaio. Nello specifico si ferma il personale soc. RFI impianti manutenzione infrastrutture per due proclamazioni entrambe di otto ore: l'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e il Cobas lavoro privato/coordinamento ferrovieri.

Lo sciopero del trasporto locale l'8 gennaio I disagi nel settore dei trasporti sono anticipati da alcune mobilitazioni a livello locale che si tengono già oggi, 8 gennaio. L’Usb Lavoro Privato nell’area di Venezia e Treviso ha organizzato uno sciopero per il settore aereo dalle 11:30 alle 15:30. A Bolzano è indetto da Filt Cgil, Orsa Trasporti e Usb Lavoro Privato uno sciopero del trasporto pubblico locale dalle 16:00 alle 20:00. Confail Faisa fa scioperare il trasporto pubblico locale EAV a Napoli per 24 ore, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia. In Abruzzo le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal fermano il trasporto pubblico locale TUA dalle 9:00 alle 13:00.