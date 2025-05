Milano, detenuto in permesso accoltella collega e fugge. Cosa sappiamo

Introduzione

Ha assunto i contorni di un giallo quanto accaduto ieri, sabato 10 maggio, all’hotel Berna, in zona stazione Centrale di Milano. Lo scenario è quello di un'aggressione a coltellate che ha coinvolto due dipendenti, con annessa scomparsa di una terza collega per la cui incolumità ci sono forti timori. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia, che stanno cercando il presunto aggressore, Emanuele De Maria, 35 anni, detenuto per omicidio, che era in permesso lavorativo nella struttura alberghiera.