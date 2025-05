Ferito gravemente un 51enne, dipendente di un hotel in zona stazione centrale. A colpirlo sarebbe stato un condannato per omicidio ai danni di una prostituta avvenuto diversi anni fa in Campania. L’uomo usufruiva di permessi giornalieri per lavorare come receptionist. Ieri pomeriggio non si era presentato al lavoro e in serata non aveva fatto rientro in carcere. La vittima è stata operata d'urgenza al Niguarda