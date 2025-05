Bayesian, lavori sospesi dopo morte sub. Tmc: “Massima collaborazione”

Sono stati sospesi i lavori di recupero del Bayesian, yacht del magnate inglese Mark Lynch colato a picco nel mare di Porticello (Palermo) il 19 agosto scorso. A distanza di nove mesi dal naufragio, infatti, c’è stata un’altra vittima, l’ottava: durante le operazioni in mare per riportare a galla il veliero, ha perso la vita l'olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben, 39 anni, sub specializzato che era impegnato a eseguire delle manovre sul relitto a 49 metri di profondità. Sono in corso degli approfondimenti per capire cosa sia successo e la società Tmc Marine, che si occupa dei lavori di recupero, ha offerto la massima collaborazione alla procura.