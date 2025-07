Roma, auto su monopattino: morto un 15enne

La vettura, che viaggiava contromano, è poi fuggita via. Sull'episodio, che risale allo scorso 9 aprile, la procura ha aperto un fascicolo stradale aggravato dalla fuga

Un 15enne è morto dopo essere stato investito da un'autovettura, mentre si trovava a bordo di un monopattino, in via della Magliana, a Roma. L'auto, che viaggiava contromano, è poi fuggita via. Sull'episodio, che risale allo scorso 9 aprile, la procura ha aperto un fascicolo stradale aggravato dalla fuga. Ne scrive Giuseppe Scarpa su La Repubblica. Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, due auto viaggiavano contromano e, mentre provavano a sorpassarne una terza, avrebbero colpito il 15enne. Il ragazzo, subito soccorso dal 118, è morto sul colpo. Oggi, a quattro mesi dai fatti, emerge una possibile svolta: uno dei due veicoli potrebbe essere stato individuato. Gli inquirenti stanno verificando la compatibilità tra i danni su un'autovettura sequestrata e la dinamica dell'incidente. Il veicolo è ora sotto esame.