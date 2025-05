Bayesian, morto sub che stava lavorando al recupero della barca

Aveva 39 anni il sub morto nel corso di un'immersione a 50 metri di profondità nell'ambito delle operazioni di recupero del Bayesian. Non si conoscono ancora le cause del decesso, avvenuto oggi pomeriggio e secondo le prime informazioni la vittima era olandese, si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uiben e lavorava per la società Hebo.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un malore o un malfunzionamento della bombola di ossigeno, forse uno scoppio. Il veliero era affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto. Nell’incidente morirono sette delle 22 persone a bordo: sei passeggeri (tra cui il magnate Lynch) e un membro dell'equipaggio.