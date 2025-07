West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue

Continua a salire il bilancio delle persone contagiate dal virus nel nostro Paese: i casi autoctoni più recenti sono stati registrati oggi in Lombardia. Da inizio anno le vittime sono sette: una in Piemonte, tre in Campania e tre nel Lazio. Sono scattate le bonifiche sul territorio e anche le misure di prevenzione rispetto alle donazioni di sangue. Medici e autorità sanitarie, comunque, invitano a evitare allarmismi ascolta articolo

Continua a salire il bilancio delle persone contagiate dal virus West Nile in Italia: nuovi casi sono stati segnalati in diverse regioni. I più recenti casi autoctoni sono stati registrati oggi in Lombardia: una donna di 38 anni a Milano e una 66enne a Pavia che è stata ricoverata. Da inizio anno le vittime sono sette: una in Piemonte, tre in Campania e tre nel Lazio. Sono scattate le bonifiche sul territorio e anche le misure di prevenzione rispetto alle donazioni di sangue, possibile - sia pur rara - via di contagio. In una trentina di province è stato deciso lo stop temporaneo alle donazioni o l'esecuzione di uno specifico test sui donatori. Medici e autorità sanitarie, comunque, invitano a evitare allarmismi.

Le vittime Le vittime in Italia da inizio anno sono sette. Gli ultimi due decessi sono stati segnalati ieri in Campania: un uomo di 74 anni, con un quadro clinico aggravato da un'insufficienza renale, è deceduto venerdì scorso all'Ospedale del Mare di Napoli; un 68enne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta (il terzo morto per il virus in Campania), è deceduto lunedì sera al presidio ospedaliero di Aversa (Caserta). L'uomo avrebbe contratto il virus West Nile a casa, visto che stava scontando agli arresti domiciliari un cumulo di pene (fino a qualche mese fa era in carcere a Santa Maria Capua Vetere). Secondo dati forniti dalla Regione, in Campania vi sono una ventina di casi di West Nile tra sospetti e confermati. Ieri un altro paziente è deceduto nel Lazio, il terzo da inizio anno: è un uomo di 86 anni morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era tra i primi contagiati nel territorio, era in terapia intensiva e sarebbe stato affetto da diverse patologie pregresse. Un altro paziente in condizioni definite "critiche" è ricoverato a Oristano.

I casi Secondo l'Istituto superiore di sanità (Iss), l'andamento dei casi per ora è in linea con gli anni precedenti. "Ferma restando la necessità di avere il massimo di attenzione, non abbiamo una situazione di allarme. Non c'è preoccupazione. Lo scorso anno abbiamo avuto più decessi di quanti ne registriamo oggi", ha detto anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ha ribadito l'importanza di utilizzare "repellenti, la manica lunga e i pantaloni lunghi nelle ore più critiche ed evitare ristagni d'acqua. La lotta è alle zanzare che depositano uova".