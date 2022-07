West Nile, cosa sapere sul virus trasmesso dalla zanzara

Un 83enne è morto in Veneto per una grave forma di encefalite dovuta al virus West Nile, cui era risultato positivo. Il virus fa parte della famiglia dei Flaviviridae ed è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. È diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Ma negli ultimi anni sta circolando anche in Italia, soprattutto al Nord. L’Iss spiega che è grave solo in anziani e fragili, i casi sono spesso asintomatici