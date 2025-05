M.O., a Gaza 29 morti per fame. Direttore Oms chiede "clemenza". LIVE

L'esercito israeliano ha annunciato che un missile balistico lanciato dallo Yemen è stato abbattuto dalle difese aeree del paese. Non ci sono notizie di feriti, secondo quanto riportano i servizi di emergenza citati dal Times of Israel. Precedentemente era stato reso noto che a Tel Aviv e in altre comunità del centro di Israele erano state attivate le sirene d'allarme.