La Papamobile di Bergoglio diventa una clinica per i bambini di Gaza

La Papamobile di Bergoglio, l’autoveicolo appositamente realizzato per la mobilità del Pontefice, verrà trasformata in una piccola stazione sanitaria mobile per i bambini di Gaza. Questo è quanto è stato chiesto alla Caritas Gerusalemme dallo stesso Papa Francesco prima di morire. L’auto, già messa a disposizione dall’ente confessionale gerosolimitana, con l’aiuto di Caritas Svezia, sta per essere allestita per garantire il servizio: al suo interno saranno presenti attrezzature apposite per la diagnosi, l'esame e il trattamento, tra cui test rapidi per le infezioni, kit di sutura, siringhe e aghi, fornitura di ossigeno, vaccini e un frigorifero per i medicinali. Quando il corridoio umanitario verso Gaza verrà riaperto, la Papamobile, gestita da un autista e da medici, potrà fornire assistenza sanitaria di base ai bambini di Gaza. "Con il veicolo, saremo in grado di raggiungere i bambini che oggi non hanno accesso, nel momento in cui il sistema sanitario di Gaza è quasi completamente al collasso", afferma Peter Brune, segretario generale di Caritas Svezia.